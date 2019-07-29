Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika: Meteorolojiden hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bu illerdekiler dikkat…

: ve uyarısı geldi! Bu illerdekiler dikkat…

haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü için kritik uyarıda bulundu. Sağanak yağışlar, 'un çevre illeri için uyarı niteliğinde oldu. On binlerce vatandaş bu haber üzerine ‘’ Hava durumu bugün nasıl olacak? Sağanak yağışlar nerelerde görülecek?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun batı bölümünde etkisin gösteren fırtına, sağanak yağmur gibi olaylar dolayısıyla son dakika hava durumu uyarısında bulundu. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak öngörülüyor. Bunun yanında dışarı çıkacaklar için saat uyarısı verildi.

Giriş Tarihi: 29.7.2019 20:59 Güncelleme Tarihi: 29.7.2019 20:59
Son dakika: Meteorolojiden hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bu illerdekiler dikkat…

Meteoroloji'den Trakya ve Doğu Anadolu Bölgesi için uyarısı geldi. Yurdun belli bölgelerinde görülecek ve şiddetli fırtına uyarısının ardından milyonlarca vatandaş 'Bugün hava durumu nasıl olacak? Yağışlar nerelerde görülecek?' sorularına yanıt arar oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin son dakika hava durumu tahmin raporlarını da paylaştı. Bunun akabinde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki yağışlar hangi illerimizde görülecek? On binlerce vatandaş evden çıkmadan önce bu sorunun yanıtını sorguluyor.

Haberimizin devamında Meteoroloji'den gelen raporlar doğrultusunda hava durumu tahminlerine yer verdik.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Meteorolojiden hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bu illerdekiler dikkat…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN