Son dakika: Meteorolojiden hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! Bu illerdekiler dikkat…

Meteoroloji'den Trakya ve Doğu Anadolu Bölgesi için son dakika hava durumu uyarısı geldi. Yurdun belli bölgelerinde görülecek sağanak yağış ve şiddetli fırtına uyarısının ardından milyonlarca vatandaş 'Bugün hava durumu nasıl olacak? Yağışlar nerelerde görülecek?' sorularına yanıt arar oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin son dakika hava durumu tahmin raporlarını da paylaştı. Bunun akabinde meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU UYARISI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu. Peki yağışlar hangi illerimizde görülecek? On binlerce vatandaş evden çıkmadan önce bu sorunun yanıtını sorguluyor.

Haberimizin devamında Meteoroloji'den gelen raporlar doğrultusunda hava durumu tahminlerine yer verdik.