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Arazide başladı Yeddiemin deposuna sıçradı... Yanıp kül oldular...

’de arazide başlayan anız yangını yediemin deposunu sıçradı. Yangında 5’i hurda 6 araç yandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2019 20:32 Güncelleme Tarihi: 30.7.2019 20:33
Arazide başladı Yeddiemin deposuna sıçradı... Yanıp kül oldular...

Olay, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesi 9036 Sokakta meydana geldi. İddialara göre, bölgedeki bir arazide anızları yakmak için yakılan ateş daha sonra kontrolden çıkınca arazinin yanı başındaki yediemin deposunu sıçradı.



Burada aralarında minibüs, kamyonet ve otomobilinde olduğu 5 hurda araç ile kullanılan 1 minibüs olmak üzere toplam 6 araç alevlere teslim oldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek daha fazla aracın yanmasının önüne geçti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Arazide başladı Yeddiemin deposuna sıçradı... Yanıp kül oldular...
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