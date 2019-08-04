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? 2019 Burçların yeni tarih sıralaması nasıl?

tarafından burçların yeni tarihlerinin açıklandı iddiası gündemde merak konusu oldu. Bu bağlamda ‘’ ? Burçların yeni tarih sıralaması nasıl?’’ sorularına yanıt aranmaya başlandı. Sosyal medyada hızla yayılan haber için NASA’nın yaptığı açıklama şu şekilde; 'ya göre yıldızların pozisyonu değiştiği için, şimdiki gökyüzünün antik zamanlardakinden çok farklı olduğu; bunun üzerine Güneş'in 12 burcu oluşturan takımyıldızların üzerinde bulunduğu zamanının da bu yüzden değiştiği açıklandı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 4.8.2019 22:39 Güncelleme Tarihi: 4.8.2019 22:57
Burçların tarihleri neden değişti? 2019 Burçların yeni tarih sıralaması nasıl?

Astrolojide gök kürede yer alan 12 takımyıldızdan her birine burç nedir. 2019 Nasa'nın burçların yeni tarihlerini açıklamasıyla birlikte vatandaşlar haberin ayrıntılarını araştırmaya başladı. Peki burçların tarihleri neden değişti? Nasa'ya göre 20919 burçların yeni tarih sıralaması nasıl şekillendi?

BURÇLARIN TARİHLERİ NEDEN DEĞİŞTİ? NASA AÇIKLADI

NASA, Dünya'nın yörüngesel salınımı değiştiği için yıldızların Dünya'ya göre pozisyonunun değiştiğini bu nedenle de burçların tarihlerinin değiştiğini açıkladı. Dünya'ya göre yıldızların pozisyonu değiştiği için, şimdiki gökyüzünün antik zamanlardakinden çok farklı olduğu; Güneş'in 12 burcu oluşturan takımyıldızların üzerinde bulunduğu zamanının da bu yüzden değiştiği açıklandı.

BURÇLARIN YENİ TARİH SIRALAMASI NASIL?

KOÇ : 18 Nisan-13 Mayıs

BOĞA : 13 Mayıs-21 Haziran

İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz

YENGEÇ : 20 Temmuz-10 Ağustos

ASLAN : 10 Ağustos-16 Eylül

BAŞAK : 16 Eylül-30 Ekim

TERAZİ : 30 Ekim-23 Kasım

AKREP : 23 Kasım-29 Kasım

YAY : 17 Aralık-20 Ocak

OĞLAK : 20 Ocak-16 Şubat

KOVA : 16 Şubat-11 Mart

BALIK : 11 Mart-18 Nisan

YILAN : 29 Kasım-17 Aralık

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Burçların tarihleri neden değişti? 2019 Burçların yeni tarih sıralaması nasıl?
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