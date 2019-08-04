Burçların tarihleri neden değişti? 2019 Burçların yeni tarih sıralaması nasıl?

Astrolojide gök kürede yer alan 12 takımyıldızdan her birine burç nedir. 2019 Nasa'nın burçların yeni tarihlerini açıklamasıyla birlikte vatandaşlar haberin ayrıntılarını araştırmaya başladı. Peki burçların tarihleri neden değişti? Nasa'ya göre 20919 burçların yeni tarih sıralaması nasıl şekillendi?
BURÇLARIN TARİHLERİ NEDEN DEĞİŞTİ? NASA AÇIKLADI
NASA, Dünya'nın yörüngesel salınımı değiştiği için yıldızların Dünya'ya göre pozisyonunun değiştiğini bu nedenle de burçların tarihlerinin değiştiğini açıkladı. Dünya'ya göre yıldızların pozisyonu değiştiği için, şimdiki gökyüzünün antik zamanlardakinden çok farklı olduğu; Güneş'in 12 burcu oluşturan takımyıldızların üzerinde bulunduğu zamanının da bu yüzden değiştiği açıklandı.
BURÇLARIN YENİ TARİH SIRALAMASI NASIL?
KOÇ : 18 Nisan-13 Mayıs
BOĞA : 13 Mayıs-21 Haziran
İKİZLER: 21 Haziran-20 Temmuz
YENGEÇ : 20 Temmuz-10 Ağustos
ASLAN : 10 Ağustos-16 Eylül
BAŞAK : 16 Eylül-30 Ekim
TERAZİ : 30 Ekim-23 Kasım
AKREP : 23 Kasım-29 Kasım
YAY : 17 Aralık-20 Ocak
OĞLAK : 20 Ocak-16 Şubat
KOVA : 16 Şubat-11 Mart
BALIK : 11 Mart-18 Nisan
YILAN : 29 Kasım-17 Aralık