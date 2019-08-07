Maden ruhsatı 2001’de verildi

Kanadalı Alamos Gold şirketinin Çanakkale'de Kaz Dağları'nın 40 kilometre uzaklığında bulunan Kirazlı Köyü Balaban Tepesi'nde altın madeni çıkarılmasına yönelik ruhsatın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca 12 Nisan 2001'de verildiği bildirildi. Tepenin olduğu alanın 25 Şubat 2000'de SİT alanından çıkarıldığı öğrenildi. Prof. Dr. İclal Sema Dinçer ve Dr. Şeniz Atik'in imzasının bulunduğu Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu yazısında; "Kirazlıtepe 1. derece doğal SİT alanı kriterlerine uymadığı tespit edildiğinden kurulumuzun 1. derece doğal SİT alanı tercihinin kaldırılmasına (...)" deniliyor.

Kararda imzası bulunan Dinçer, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkanı ve aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Şehircilik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Atik ise, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Başkan Yardımcısı... Atik'in Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Eski Üyesi ve CHP'den Kayseri Milletvekili aday adayı olduğu öğrenildi. Öte yandan CHP'li Çanakkale Belediyesi'nin de Balaban Tepesi'nde altın madeni çıkarılmasına destek verdiği öğrenildi. Çanakkale Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Albayrak'ın, Doğa Biga Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye gönderdiği 11 Nisan 2013 tarihli yazısında "Mevcut alanda faaliyet ve yapılanma olmadığı için yangın açısından bir sakınca görülmemektedir" deniliyor.







CHP'Lİ BELEDİYE İZİN VERDİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan yaptığı açıklamada "İlk ruhsat 12 Mart 2001 tarihli. Bu tarihte AK Parti daha kurulmamış bile. ÇED raporuna aykırı bir adıma asla izin verilemez. CHP'li Merkez Belediyesi neden itfaiye ruhsatı başta kendi yetkisindeki her konuda olumlu rapor/izin verdi? Hem maden çıksın hem eylem yapalım nasıl bir mantık?. Bölgede çok sayıda CHP'li iş adamı 8 ayrı bölgede maden arama, 11 farklı bölgede kömür, 40'ın üzerinde ise mermer ocağı çalıştırıyor. Yol, baraj, gölet, elektrik hattı gibi hemen hepsinde de benzer ağaç kesimi olmasına rağmen neden bir tepki gösterilmedi? Türkiye, dünyada üretilen 90 madenin 77'sini ticari olarak üretebilecek bir rezerve sahipken, sadece altın ithalatına geçen yıl 8.5 milyar dolar ödedi... Kesilen ağaç sayısı asla 195 bin değil, 13 bin. 2 farklı noktada 14 bin yeni fidan dikildi" dedi. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz da "Ben TEMA'nın ve diğer STK'ların yanlış yönlendirildiğini düşünüyorum. Madenin Kaz Dağları'nda olmadığını söyleyince TEMA manşetini değiştirdi. TEMA'nın da birileri tarafından örgütlendiğini düşünüyorum" dedi.



SU HAVZASI İÇİNDE DEĞİL

Doğu Biga Madencilik Proje Müdürü Çağın Şen, Çanakkale'nin Kirazlı- Balaban Çeşmesi mevkisinde yürütecekleri altın ve gümüş madeni arama çalışmalarına ilişkin basın açıklaması yaptı. Şen "Kirazlı projemiz kapsamında siyanürün kullanılacağı herhangi bir alan kesinlikle su havzası içinde değildir. Sızdırmazlığı sağlanmış, bütün dünya standartlarında önlemlerin alınmış olduğu bu alan, Atikhisar Barajı havzası sınırlarının dışında kalacak şekilde konumlandırılmıştır" dedi.



Kenan KIRAN - Merve BİLKAY / SABAH

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