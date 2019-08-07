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sonuçları açıklanıyor! MPİ 7 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama!

İdaresi tarafından her hafta Çarşamba günleri noter huzurunda çekilen sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Şans oyunu sevenler için umut ve heyecan kaynağı olan Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen bir kişi olmuş ve 797.794,70 TL kazandırmıştı. 5 bilen kişi sayısı ise 11 olmuştu. Buna göre; 7 Ağustos MPİ için bilet sorgulamayı haberimizin devamından yapabilirsiniz..

Giriş Tarihi: 7.8.2019 20:21 Güncelleme Tarihi: 7.8.2019 20:22
Şans Topu sonuçları açıklanıyor! MPİ 7 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama!

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 797.794,70 TL'lik büyük ikramiyenin sadece bir kişiye çıkması neticesinde Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANIYOR.. MPİ BİLET SORGULAMA 7 AĞUSTOS

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 7 Ağustos 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek.

Sonuçlar açıklandıktan sonra MPİ Şans Topu bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelimiz aracılığıyla yapabilirsiniz.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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