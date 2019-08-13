FETÖ'cü hain Enes Kanter 'babam' dediği teröristbaşı Gülen ile görüştü

Türkiye'nin hakkında kırmızı bülten çıkardığı FETÖ firarisi basketbolcu Enes Kanter, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile yaptığı görüşme sırasında çekilen fotoğrafı sosyal medya adresinden paylaştı.

Her bulduğu yerde Türkiye'yi şikayet eden, önüne gelene ağlayan ve FETÖ elebaşına "babam" diyerek soyadını "Gülen" yapan Enes Kanter'in yaptığı paylaşıma vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Teröristbaşı Gülen ile olan fotoğrafını "Bir derdim var, bin dermana değişmem." notuyla paylaşan Kanter'in fotoğrafının altına yapılan en dikkat çeken yorum ise "Bir fotoğraf iki terörist" oldu.

İşte FETÖ'cü Enes Kanter'in yaptığı o paylaşım

GÜLEN YEDİKLERİNİN ARTIĞINI ENES KANTER'E YOLLAMIŞTI



Teröristbaşı Fetullah Gülen'in son yayınlanan videosunda dikkat çeken anlar yaşanmıştı. Konuşurken bir an duraksayan FETÖ elebaşı, çay, hurma ve bisküvi yedikten sonra kalanları, Enes Kanter'e verilmesini istemişti..

FETÖ lideri Gülen içtiği çayın artığını örgüt üyesi Enes Kanter'e gönderdi

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'E "BABAM" DEMİŞTİ



Enes Kanter, evlatlıktan reddedimesine, "Hocaefendi yolunda anam, babam, kardeşlerim, tüm sülalem feda olsun" diye karşılık vermişti. Kanter imzasını da 'Enes Gülen' olarak atmıştı..