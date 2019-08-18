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Son dakika haberi: Konya’da fırtınadan korunmak için girdiği konteynerda, ölümden döndü
Son dakika haberi: Konya’da fırtınadan korunmak için girdiği konteynerda, ölümden döndü
Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağıştan korunmak isteyen Recep Erdoğan kendi arazisindeki konteynere sığındı. Ancak şiddetli rüzgar konteyneri savurdu. Yaralanan Erdoğan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu.
Giriş Tarihi: 18.8.2019 19:53Güncelleme Tarihi: 18.8.2019 19:54
Gelen son dakika bilgisine göre, ilçede etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde, etkili olan yağmur ve rüzgardan korunmak isteyen Recep Erdoğan (53), kendisine ait arazideki konteynere girdi.