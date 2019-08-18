Son dakika haberi: Konya’da fırtınadan korunmak için girdiği konteynerda, ölümden döndü

Gelen son dakika bilgisine göre, ilçede etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde, etkili olan yağmur ve rüzgardan korunmak isteyen Recep Erdoğan (53), kendisine ait arazideki konteynere girdi.