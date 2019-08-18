Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberi: Konya’da fırtınadan korunmak için girdiği konteynerda, ölümden döndü

haberi: ’da fırtınadan korunmak için girdiği konteynerda, ölümden döndü

'nın Kulu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağıştan korunmak isteyen Recep Erdoğan kendi arazisindeki konteynere sığındı. Ancak şiddetli rüzgar konteyneri savurdu. Yaralanan Erdoğan'ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluştu.

Giriş Tarihi: 18.8.2019 19:53 Güncelleme Tarihi: 18.8.2019 19:54
Son dakika haberi: Konya’da fırtınadan korunmak için girdiği konteynerda, ölümden döndü

Gelen bilgisine göre, ilçede etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. İlçede bağlı Yaraşlı Mahallesi'nde, etkili olan yağmur ve rüzgardan korunmak isteyen Recep Erdoğan (53), kendisine ait arazideki konteynere girdi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Konya’da fırtınadan korunmak için girdiği konteynerda, ölümden döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN