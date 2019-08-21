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Baraj gölüne giren tarım işçisi 2 kız boğuldu

’nın Siverek ilçesinde, tarım işçileri Gurbet Yaman (23) ve Nuray Karabulut (16), serinlemek için girdikleri baraj gölünde boğuldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 17:25
Baraj gölüne giren tarım işçisi 2 kız boğuldu

Olay, ilçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Saliçan Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinde yaşayan ve günlük yevmiyeyle tarım arazinde çalışan Gurbet Yaman ve Nuray Karabulut, mola saatinde, serinlemek için Atatürk Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra Yaman ve Karabulut'un gözden kaybolduğunu fark eden diğer işçiler, hemen suya atladı. Dipte buldukları kızları, kıyıya çıkartıp, sağlık ekiplerine haber verdi.

KURTARILAMADILAR

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne götürülen Gurbet Yaman ve Nuray Karabulut, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Acı haberi alıp hastaneye akın eden 2 kızın yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma geniş güvenlik önlemi alındı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Baraj gölüne giren tarım işçisi 2 kız boğuldu
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