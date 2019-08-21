Hamaktaki çocuğun üzerine araba düştü

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, önceki akşam Vadi Caddesi'nde seyir halinde olan Muhammet İsmet Atmaca'nın kullandığı hafif ticari araç, Ebru Uzun'un kullandığı otomobille çarpıştı. Kaza nedeniyle savrulan otomobil, yol kenarındaki bir binanın bahçesindeki hamakta sallanan 7 yaşındaki E. K.'nın üzerine düştü. Kazayı gören vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan itfaiye, polis ve 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin altında kalan hamaktaki çocuğu kurtardı. Bacağı kırılan çocuk, hastanede tedavi altına alındı. Yaralanan otomobil sürücüsü Ebru Uzun da hastaneye kaldırıldı.

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