Kocaoğlan ağzının tadını biliyor

Trabzon'un? Sürmene ilçesinde, arıcılıkla uğraşan Ziraat Mühendisi İbrahim Sedef'in tesisine dadanıp başına dert olan ayıları, kovanlarından uzaklaştırmak için verdiği mücadele, aksiyon filmlerini aratmıyor. Sedef son olarak elinde bulunan 4 çeşit balı, kalitesini ayılara ölçtürmek için açık alanda masanın üzerine yerleştirdi, olan biteni de foto kapan kameralarınca kayda aldı. Görüntüleri inceleyen Sedef, ayıların ilk tercihinin kilosu bin lira olan dünyaca ünlü Anzer balı olduğunu tespit etti. Balların yerleri değişse de her seferinde Anzer balından yemeye başlayan ayıların, vişne reçeline hiç dokunmadığını fark etti. Sedef, "Kocaoğlan gerçekten ağzının tadını biliyor" dedi.

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