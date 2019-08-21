Meteoroloji'den birçok il için son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! İstanbul'da yağmur ne zaman sona erecek?

eteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor... Yurt geneline ilişkin son tahminlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran kurum, Karadeniz başta olmak üzere birçok il için sağanak yağışlara dikkat çekti. İstanbul hava durumu ve sağanak yağışlar hakkında da bilgi veren MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Ülke genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını aktaran Meteoroloji, yağışların gidişatı ve ne zaman sona ereceğine yönelik detayları 5 günlük tahmin raporu ile paylaştı.



İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN SONA ERECEK? HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilir, İstanbul'da yağışların ne kadar süreceği ve ne zaman sona ereceği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;