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'den birçok il için son dakika sağanak yağış ve uyarısı geldi! 'da yağmur ne zaman sona erecek?

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika sağanak yağış ve uyarısı geldi. Geçtiğimiz hafta sonundan bu yana başta olmak Batı bölgelerinde çeşitli illerde yağışların etkisi hissediliyor. Öyle ki, gün içerisinde öğle saatlerinde İstanbul'un her iki yakasında da gök gürültülü kuvvetli yağışlar görüldü. Meteoroloji de resmi internet sitesi üzerinden önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu yayımlarken Karadeniz başta olmak üzere birçok ili uyardı. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını isteyen MGM, sıcaklıklarda ise önemli bir değişiklik olmayacağını aktardı. Peki, yağışlar ne kadar sürecek ve ne zaman sona erecek? İşte, 5 günlük tahmin raporu ile Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısına ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 21.8.2019 19:17 Güncelleme Tarihi: 21.8.2019 19:17
Meteoroloji'den birçok il için son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! İstanbul'da yağmur ne zaman sona erecek?

eteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor... Yurt geneline ilişkin son tahminlerini resmi internet sitesi üzerinden duyuran kurum, Karadeniz başta olmak üzere birçok il için sağanak yağışlara dikkat çekti. ve sağanak yağışlar hakkında da bilgi veren MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi karşısında vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Ülke genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağını aktaran , yağışların gidişatı ve ne zaman sona ereceğine yönelik detayları 5 günlük tahmin raporu ile paylaştı.


İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN SONA ERECEK? HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminlerine ulaşabilir, İstanbul'da yağışların ne kadar süreceği ve ne zaman sona ereceği hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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Meteoroloji'den birçok il için son dakika sağanak yağış ve hava durumu uyarısı geldi! İstanbul'da yağmur ne zaman sona erecek?
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