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‘Suç işlemeyi hayat tarzı haline getirdiler’

’in liderliğindeki çetesi hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Şahin’in de aralarında olduğu 81 çete üyesinin ‘suç işlemeyi hayat tarzı haline getirdiği’ vurgulandı

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019
‘Suç işlemeyi hayat tarzı haline getirdiler’
Kamuoyunda "Şahinler" olarak bilinen suç örgütüne yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeni bir iddianame hazırlandı. Örgütün A'dan Z'ye tüm teşkilat yapısı ve eylemleri anlatılan iddianamede, Sedat Şahin bir numaralı şüpheli olarak yer aldı. 21 mağdurun 2 maktulün bulunduğu iddianamede, 10'u örgüt yöneticisi 81 şüpheli yargılanıyor. Şüphelilerden Sedat Şahin'in liderliğinde teşkil edilen suç örgütünün hukuka aykırı amaçlar dahilinde gerçekleştirdikleri eylemleri hayat tarzı haline getirdikleri, hiyerarşik düzen içerisinde devamlılık arz edecek şekilde suç işleme kastı ile hareket ettikleri kaydedildi. Kamu düzeni/otoritesi ve barışını tehdit eden ve tehlikeye düşüren, Anayasa ile teminat altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliğini, yaşam hakkını tehdit eden Silahlı Organize Suç Örgütü olduğu belirtildi. Örgüt yöneticileri kısmında bulunan Sedat Şahin, Mehmet Şahin, Serkan Şahin, Emrah Topal, Mustafa Tuna Gülümsel, Ahmet Ak, Bahadır Şahin, Aziz Korhan Sarıbıyık, Mustafa Erol ve Hasan Akdeniz ilerleyen günlerde hâkim karşısına çıkacak.
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