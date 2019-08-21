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Yol vermediği yayayı kalbinden bıçaklayarak öldürdü

'da,  (45), yaya geçidinde üzerine hızla süren otomobil sürücüsü Oktay K. (39) ile aralarında çıkan tartışmada kalbinden bıçaklandı. Kocaoğlu, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Oktay K. ise gözaltına alındı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.8.2019 11:59

Olay, saat 06.30 sıralarında, Alacasuluk Mahallesi Turgut Özal Caddesi Kale kavşağında meydana geldi. Yaya geçidini kullanan gurbetçi İsa Kocaoğlu, iddiaya göre, üzerine doğru hızla süren otomobil sürücüsü Oktay K.'ye tepki gösterdi. Otomobilini durdurarak, Kocaoğlu ile tartışmaya başlayan Oktay K., elindeki bıçakla araçtan indi. Oktay K., Kocaoğlu'nu kalbinden bıçaklayarak, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kocaoğlu, sağlık görevlilerince ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olduğu belirlenen Kocaoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Oktay K. ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yol vermediği yayayı kalbinden bıçaklayarak öldürdü
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