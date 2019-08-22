Özel Güvenlik Bilgi Sistemine nasıl girilir? ÖGG giriş ekranı burada!

OGBS yani Özel Güvenlik Bilgi Sistemi giriş ekranından özel güvenlik adayları tüm kimlik, adres değişikliklerini yapabiliyor. Sınav takvimi ve sınav ile ilgili işlemlerinde yapıldığı Özel Güvenlik Bilgi Sistemi EGM'ye bağlıdır. OGBS yani Özel Güvenlik Bilgi Sistemine iki farklı giriş seçeneği var. Biri özel güvenlik personeli ve aday personelik giriş alanı, diğeri ise şirket-eğitim kurumu, alarm izmeleme merkezi ve özel güvenlik izni alınan yer. Peki Özel Güvenlik Bilgi Sistemine nasıl girilir?

ÖZEL GÜVENLİK BİLGİ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

OGBS yani Özel Güvenlik Bilgi Sistemine iki farklı giriş seçeneği var. Biri özel güvenlik personeli ve aday personelik giriş alanı, diğeri ise şirket-eğitim kurumu, alarm izmeleme merkezi ve özel güvenlik izni alınan yer. Sisteme girşi yapabilmek için de kullanıcı adı ve şifresine ihtiyacınız var.

İlk kez giriş yapıyorsanız sistem ilk girişinizde şifre değiştirmenizi isteyecek. Solda bulunan işlemlerin menüsünün altında sınav ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. OGBS'ye giriş yapmak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz;

ÖZEL GÜVENLİK BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ