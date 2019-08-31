Tırnakta beyaz lekeler neden olur?  Nasıl geçer?

Herkeste farklı oluşumlar gösterebilen tırnak beyazlanmaları bazen bir nokta bazen ise çizgiler halende ortaya çıkabilir. Sadece vitamin eksikliğinden meydana geldiği zannedilen tırnak beyazlanmaları ciddi hastalıkların habercisi olabilmektedir.

Tırnakta beyaz leke nedir?

Beyaz lekelenmeler bazı durumlarda parmaklarda da ortaya çıkabilir. Sadece tırnaklarda oluşmayan bu beyaz lekelere Lökoniki adı verilmektedir. Neredeyse birçok kişinin rastladığı bu sağlık sorununun en büyük bilinen nedeni tırnak yatağının zarar görmesidir. Örneğin, tırnağı bir yere vurmak tırnakta beyiz çizgilenmelere neden olabilmektedir.

Tırnaktaki beyazlanmalar bazı hastalıkların habercisi olabilir!

Çoğu zaman basit sebeplerden ortaya çıkan tırnaktaki beyazlamalar bazı durumlarda da vücudun alarm vermesi olarak ortaya çıkabilir. Örneğin;

Tırnak mantarı

Kansızlık

Kalsiyum eksikliği

Vücuttaki keratin hormonu yetersizliği

Kullanılan kozmetik ürünleri neden olabilir

Tırnak bakımı için kullanılan yağlar, ojeler veya jeller tırnak yapısını bozabilmektedir. Kişiden kişiye değişiklik gösteren bu ürünler bazen ters etki yaratabilmektedir. Uzun süre el ve tırnak bakımı yapılmaması da tırnak beyazlanmalarına neden olabilmektedir.

Protein eksikliği tırnak sağlığını etkiler

Tırnakta beyaz leke yatay şeritler halinde ise protein eksikliğinin gösterğgesi olabilir. Bu şeritler tırnakta değil tırnak yatağında olduğu için tırnakla birlikte uzamazlar. Beyaz leke, tırnağınızı diğer elinizle sıktığınızda kayboluyorsa protein eksikliğidir. Uzun süre geçmeyen beyazlamalar mutlaka bir doktora gösterilmelidir.

Mineral eksikliği

Mineral veya vitamin eksikliğinde tırnaklarda beyaz noktalar oluşaturabilir. Tırnaklardaki beyaz noktaların çıkmasının en büyük etkeni çinko ve kalsiyum eksikliğidir.

Tırnak mantarı

Tırnak mantarı sarı beyaz lekeler ile başlar. Bu lekeler zamanla tırnağa yayılır ve tırnak kalınlaşır. Mutlaka tedavi edilmelidir.

Böbrek yetmezliği tırnaklarda ortaya çıkabilir

Karaciğer hastalıkları, siroz ve hepatit tırnaklarda beyaz lekelere neden olur. Böbrek hastalıkları, tırnaklarda beyaz ve pembe lekelere neden olur. Böbrek yetmezliğinde tırnaklar komple beyaz olabilir. Anemi kaynaklı tırnaklarda lekelenmeler oluşabilir.

Tırnaktaki beyaz lekeler nasıl geçer?

– Tırnaklarınızı temiz tutun ve nemlendirin.

– Tırnaklarınızda uzun süreli oje bırakmayın.

– Temizlik yaparken (bulaşık, banyo, mutfak temizliği gibi) mutlaka eldiven kullanın.

– C vitamini içeren portakal, greyfurt gibi meyveler tüketin. Taze sıkılmış portakal suyu için.