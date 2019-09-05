Düğün şarkıcısı Fatih Bulut dünya listesinde

'Çok Sevdim Yalan Oldu' adlı şarkısıyla Kayseri'de düğün salonlarında en çok dinlenen şarkıcı haline gelen Fatih Bulut, Tarihi Yarımada'da Kapalıçarşı, Mısır Çarşı, Galata Köprüsü, Taksim ve birçok turistik bölgede çektiği video klibi internette yayınladı. Klipte hem Türk vatandaşlar hem de turistlerin dans ettiği görüntüler de yer aldı.







Bulut'un klibi, Youtube'ta 24 saat içerisinde Türkiye'de en çok izlenen, dünya listesinde de en çok izlenen 12'nci video klip oldu. Dünya listesinde en çok 2 milyon 355 bin tıklanma oranı alan şarkı, Türkiye'de de 10 milyon tıklanmayı geçti. Bulut'un bu başarısı üzerine yapımcı Samsun Demir, "Kayseri'den düğün salonlarının en sevilen şarkısı, dünyanın en çok dinlenen 12'nci şarkısı oldu. Müzik böyle bir şey. Pop mu, rap mi tartışmaları yaparken birdenbire Kayseri'den bir şarkı düşüyor. Sonra Youtube Türkiye'nin en çok izlenen şarkısı oluyor. Tebrikler" dedi. Bulut, Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı ile büyük bir çıkış yaptı ve magazin dünyasını da salladı. Youtube üzerinden yaptığı çıkış sonrasında Bulut'u başta oyuncu İrem Sak olmak üzere birçok ünlü isim sosyal medyasında paylaştı. Birçok insan sonrasında Bulut'un en trend videolar arasında yer alan şarkısını dinledi. Sözü ve müziği Bulut'a ait olan Çok Sevdim Yalan Oldu parçasında Bulut'un dans figürleri de dikkat çekici...





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