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Son dakika! O ilçede büyük panik! 70 kişi hastaneye kaldırıldı…

Son dakika haberine göre, ’nın Kahramankazan ilçesinde, bir işyerinde akın etti. Şikayetlerin artması üzerine gıda zehirlenmesinden şüphelenilen vatandaşlar apar topar tedaviye alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. İşte son dakika haberin detayları…

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 6.9.2019 19:30 Güncelleme Tarihi: 6.9.2019 19:32
Son dakika! O ilçede büyük panik! 70 kişi hastaneye kaldırıldı…

Gelen son dakika haberine Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, bir işyerinde çalışan 70 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Şiddetli karın ağrısı şüphesiyle hastaneye giden vatandaşlara acil müdahale yapıldı.

İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Ankara Kahramankazan ilçesinde, bir iş yerinde çalışan 70 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bazı çalışanlar, ishal ve karın ağrısı şikayeti üzerine Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine götürüldü.

Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen 70 kişi, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından işçilerin yediği yemek ve içtiği sudan numune alındı.

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Son dakika! O ilçede büyük panik! 70 kişi hastaneye kaldırıldı…
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