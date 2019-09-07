Sıra dışı müze kapılarını açıyor

BUGÜN NELER OLDU

Osmanlı ve geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisi öğelerinden esinlenerek tasarlanan Odunpazarı Modern Müze (OMM), bugün törenle açılacak. Temeli geçen yıl şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan ve ünlü Japon mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates'ın (KKAA) tasarladığı OMM'de 4 bin 500 metrekarelik çağdaş sanat alanına sahip olacak. Osmanlı kubbe mimarisi, geleneksel Japon mimarisi ile Odunpazarı sivil mimarisinden esinlenerek inşa edilen OMM'nin farklı büyüklüklerdeki sergileme alanlarının yanı sıra kafe, satış mağazası ve atölye alanları bulunuyor. Müzenin kuruculuğunu Polimeks Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve koleksiyoner Erol Tabanca üstlenmişti. Ünlü Japon bambu ustası Tanabe Chikuunsai'nin özel olarak tasarladığı enstelasyon (yerleştirme sanatı) çalışmalarını gerçekleştirdiği OMM'de dünyanın önde gelen dijital sanat kolektifi Marshmallow Laser Feast'in teknoloji, data bilim ve sanatı bir araya getiren, sanal gerçekliğin sınırlarını zorlayan eseri de yer alacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmasının da beklendiği törenle bugün açılacak müzede, Erol Tabanca'nın "Vuslat" adlı sergisi ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. AA