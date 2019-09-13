Türk mucidin bastonu ABD’de umut oldu

Türk mühendisler tarafından geliştirilen teknoloji harikası baston, görme engellilerin engellerini kaldıracak. 2000 yılında Türkiye'de kurulan ve dünyanın en seçkin üniversiteleriyle iş birliği içinde olan Genç Guru Akademisi'nden (Young Guru Academy) mühendisler, göremedikleri için hayatın içine karışmakta zorlanan engelliler için bir baston projesi başlattı. Doğuştan kör olan Kürşat Ceylan'ın CEO'su olduğu şirket, WeWALK adı verilen akıllı bir baston geliştirmeyi başardı. New York Ulaştırma Dairesi ve Helen Keller Görme Engelliler Merkezi tarafından da desteklenen projeyle geliştirilen akıllı baston, bu yılın başında Brooklyn Belediye Sarayı'nda tanıtıldı.



ENGELLERİ KALDIRIYOR

Google Haritalar ve Alexa sesli asistanla uyumlu çalışan WeWALK, yürümeyi kolaylaştırmasının yanı sıra engelliler için birçok teknolojik yenilik sunuyor. Göğüs ve baş hizasındaki engelleri algılayan ultrasonik sensör, titreşimli uyarı motoruyla donatılan baston, dokunmatik yüzeyi ve bluetooth bağlantısı sayesinde telefonu ele almadan kullanma olanağı sağlıyor. Sesli kontrol özelliği olan baston kullanıcıya, konum, otobüs durakları ve genel yol tarifi için de yardımcı oluyor. Bastonun sesli yazılımı şuan için İngilizce ve Türkçe olmak üzere iki dilde işlem yapıyor. Görme engellilerin normal bir insan gibi yürüyebilmesini olanak veren WeWALK engelleri kaldıran gerçek bir devrim olarak nitelendiriliyor. ABD'nin inovasyon alanındaki en prestijli ödüllerinden olan Edison Altın Ödülü'ne sahip olan WeWALK, estetik ve ergonomik tasarımıyla da öne çıkıyor. Bastonun tek dezavantajı ise fiyatının 500 dolar olması. Ancak uzmanlar, bastonun yaygınlaşması halinde fiyatının da düşeceğini belirtiyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada, yaklaşık 1,3 milyar insan çeşitli görme bozukları nedeniyle dışarı çıkmakta zorluk yaşıyor.

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