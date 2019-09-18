Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul ve birçok ilde bekleniyor...

Meteoroloji'den İstanbul ve beraberindeki birçok il için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi. Eylül ayı ortası itibari ile Batı bölgelerinde sıcak havaların etkisi sürerken Doğu bölgelerinde bazı illerde ise sağanak yağışlar görülüyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşan MGM, bu hafta İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklediğini duyurdu. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çeken kurum, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

BU HAFTAYA DİKKAT!

Haberimizin detaylarından İstanbul ve birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, önümüzdeki günlere ilişkin beklenen sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.