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'den son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi! ve birçok ilde bekleniyor...

Genel Müdürlüğü'nden ve birçok ili ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Eylül ayının ortalarını yaşadığımız şu günlerde, yurt genelinde sıcaklıklar azarlırken bölge bölge ise sağanak yağışlar etkisini hissettiriyor. Hal böyle olunca da, 'Bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin tahminleri resmi internet sitesi üzerinden yayımlayan MGM, tarih vererek İstanbul ve birçok ili ilgilendiren sağanak yağış uyarısı yaptı. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olmasını isteyen kurum, sıcaklıklarda ise 2 ila 4 derece azalma görüleceğini duyurdu. Haberimizin detaylarından önümüzdeki 5 güne ilişkin tahminlerle beraber Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 18.9.2019 19:43 Güncelleme Tarihi: 18.9.2019 19:49
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul ve birçok ilde bekleniyor...

'den ve beraberindeki birçok il için son dakika ve sağanak yağış uyarısı geldi. Eylül ayı ortası itibari ile Batı bölgelerinde sıcak havaların etkisi sürerken Doğu bölgelerinde bazı illerde ise sağanak yağışlar görülüyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaşan MGM, bu hafta İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklediğini duyurdu. Oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine dikkat çeken kurum, ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

BU HAFTAYA DİKKAT!

Haberimizin detaylarından İstanbul ve birçok ili ilgilendiren son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir, önümüzdeki günlere ilişkin beklenen sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul ve birçok ilde bekleniyor...
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