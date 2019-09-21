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'de köpeği silahla öldürüp balkondan atan caniler yakalandı

İstanbul ’de ‘silahla vurulduktan sonra balkondan aşağı atılan bir köpek’ olduğu yönünde ihbar üzerine harekete geçildi. İstanbul Emniyeti Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüpheliler gözaltına alındı.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.9.2019 14:40 Güncelleme Tarihi: 21.9.2019 14:48
Kadıköy'de köpeği silahla öldürüp balkondan atan caniler yakalandı

16 Eylül günü akşam saat 22:00 sıralarında ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir ikametten silah sesi geldiği ve ikametin balkonundan bir köpeğin atıldığı yönünde gelen ihbar üzerine İstanbul Emniyeti Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

Aynı gün bahse konu ikamete giden ekipler, yaptıkları incelemelerde balkonda kan izleri ve 2 adet boş kovan olduğunu ve binanın karşısındaki yol kenarında ateşli silahla öldürülmüş hayvan cesedinin bulunduğunu gördü. İkamette bulunan 34 yaşındaki Ayhan I. yakalandı.

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Kadıköy'de köpeği silahla öldürüp balkondan atan caniler yakalandı
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