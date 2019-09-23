Akciğer nakilli 50 hasta doktorlarıyla buluştu

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'debiri Ankara, diğeri İstanbul'da olmak üzere iki akciğer nakli merkezi bulunuyor. Önce Ankara'da etkinlik düzenleyen hastalar, bir ay sonra da İstanbul'da kahvaltıda buluştu, keyifli anlar yaşadı. Hastalar, aileleri, doktorları, hemşireleri ve koordinatörlerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi kahvaltıda bir araya geldi. Hastalıklarını unutup sosyalleşmeleri için bu etkinliği düzenlediklerini belirten hastalar, hekimlerine teşekkür plaketi de verdi. SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer Nakli Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdal Taşçı, "Böyle organizasyonlarda bulunmak, hastalarımızı günlük hayatın içerisinde görmek ve onlarla hastane dışında böyle güzel bir ortamda aynı havayı solumak bizim için en mutlu şey. Onları sağlıklı gördükçe yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anlıyoruz. Tüm yorgunluğumuz gidiyor. Onlar mutlu ise bizler de mutluyuz" ifadelerini kullandı.SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akciğer Nakli Ekibi'nden Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Mustafa Vayvada ise "Akciğer nakli bekleyen hastalar genellikle bizlere çok geç başvuran, zor hastalar. Onları sağlıklı bir şekilde, sosyal hayatın içerisinde görmek çok güzel bir duygu. Bugün hastalarımızdan bir tanesi anne olmak istediğini söyledi. Şimdi onun annesi olması için tedavisini düzenleyeceğiz. Bunlar bizim için çok mutluluk verici gelişmeler. Biz büyük bir aileyiz" dedi.