Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakime HSK’dan inceleme

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Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, "vergi usül kanuna muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle geçtiğimiz perşembe günü Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. İddiaya göre, duruşma sonrasında davanın kadın hakimi ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirdi ve fotoğrafı 'Perşembe'nin sürprizi' açıklamasıyla sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada yayılan fotoğraf büyük tepki topladı. Gelişmeler üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, hakim hakkında inceleme başlatıldığını bildirdi. Twitter hesabından açıklama yapan Tatlıtuğ ise, "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim" ifadelerini kullandı.