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Son Dakika: Ünlü uzman, Büyük depreminin şiddetini ve ne kadar süreceğini açıkladı! 5.8'lik depremin ardından...

Geçtiğimiz gün 'un Silivri açıklarında meydana gelen ve Kandilli Rasathanesi verileri 6, AFAD verileri ile 5.8 olarak duyurulan depreme ilişkin son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Büyük paniğe yol açan ve halkı sokaklara düşen sarsıntıların ardından Büyük İstanbul Depremi'ne yönelik uyarılar daha ciddileşirken, Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan bir açıklaması yapıldı. Beklenen Büyük İstanbul Depremi'nin şiddetini ve ne kadar süreciğini açıklayan uzman isim, 4.6'lık ve 5.7'lik depremin enerjiyi boşalttığını ifade etti. İşte, son dakika açıklamasının öne çıkan kısımları...

Giriş Tarihi: 28.9.2019 08:47 Güncelleme Tarihi: 28.9.2019 08:48
Son Dakika: Ünlü uzman, Büyük İstanbul depreminin şiddetini ve ne kadar süreceğini açıkladı! 5.8'lik depremin ardından...

Geçtiğimiz gün Silivri açıklarında meydana gelen ve 'un her iki yakasında da hissedilen depremin yankıları sürüyor. Uzmanlar tarafından konuya yönelik görüşler aktarılırken Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür'den de önemli bir son dakika açıklaması yapıldı. Büyük Marmara Depremi hakkında konuşan Görür, beklenen depremin şiddetini ve ne kadar süreceğini açıkladı.

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİN ŞİDDETİNİ VE NE KADAR SÜRECEĞİNİ AÇIKLADI!

Gerek 24 Eylül'deki 4.6'lık depremin gerekse iki gün önce olan 5.8'lik sallantının ardından durumun daha da ciddileştiğini ifade eden ünlü isim, tsunami başta olmak üzere korkutan açıklamalarda bulundu.

İşte, son dakika haberine ilişkin tüm detaylar ve açıklamanın tamamı;

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Son Dakika: Ünlü uzman, Büyük İstanbul depreminin şiddetini ve ne kadar süreceğini açıkladı! 5.8'lik depremin ardından...
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