Hasankeyf’te taşınma heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

DicleNehri'nde sular yükseliyor. Nehrin geçtiği Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak'ı kapsayan 12. 3 milyar TL yatırım bedelli Ilısu Barajı, su tutmaya başladı. Eski ilçe merkezine 1,5 km uzaklıktaki Raman Dağı eteklerine inşa edilen yeni Hasankeyf'e taşınma heyecanı yaşanıyor.Sonbaharı fırsat bilip tur otobüsleri ile Güneydoğu'yu gezen turistler, Hasankeyfli çocukların çaldığı kemençe ve darbuka ile kendilerinden geçerken tarihi ilçedeki 3 bin kişi evleri su altında kalmadan Hasankeyf'ten ayrılmanın telaşında. İlçe sakinlerine evlerini boşaltmaları için 8 Ekim'e kadar süre verildi. İlçe sakinleri ise evlerinin eksiklerini gidermek için eski ve yeni yerleşim alanları arasında mekik dokuyor. Hasankeyf'te yaşayanlar, önce mezarlarını yeni Hasankeyf'e taşıdı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından özel bir firmaya yaptırılan mezar taşıma işi sırasında duygulu anlar yaşadı. Ahmet Tapkan isimli bir vatandaş "Annem ve babamın mezarı burada. Burada su altında kalmasına razı gelmedik. DSİ'ye taşıma için başvurduk" dedi.Hasankeyf'in Türkçe, Kürtçe ve Arapça konuşulan evlerinde tek bir gündem konusu var: Taşınma... Yeni Hasankeyf'te TOKİ tarafından yapılan 710 konut ise hak sahiplerine teslim edildi. Şevkiye Varol, "Yeni evime 1 ay önce taşındım. Ama halletmemiz gereken bir çok sorunumuz var" dedi. Yeni ilçedeki sorunları gidermek için Eksik Tespit Merkezi kurduklarını ifade eden TOKİ müşavir firma temsilcisi Cihan Ergül, "340 aileye evlerini teslim ettik. Vatandaşlarımız eksiklerini bize iletiyor. Bizde sırayla hepsine çözüm bulmaya çalışıyoruz" dedi. DSİ 16. Bölge Müdür Yardımcısı Muharrem Demir, "4 milyon metreküplük devasa bir dolgu yaptık. Hasankeyf'i koruma altına alıyoruz. Çökme olmasın diye mağaraları dolduruyoruz. Biz bir yandan Türkiye'nin dördüncü büyük barajını yaparken diğer yandan da kültürel mirasımızın korunması ve Hasankeyf'in Antik kentini bir cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.