Gazeteye ilan veren cinci hoca gözaltına alındı

Gazete ilanına büyü bozma, cin musallatı alma, eşler arası muhabbet, nazar kaldırma gibi işlemleri yaptığını reklamla duyuran Karakoç emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Karakoç polise verdiği ifadesinde kimseden zorla para almadığını gönül rızası bağış kabul ettiğini söyledi. Yarım saat içinde tek seansta bütün ruhsal sıkıntıları hastanın üstünden alabildiğini iddia eden Karakoç, yaptığı işlemlerin din çerçevesinde ve güvenilir olduğunu vurgulayarak asla şer işi yapmadığını ilanda ifade etti. Yerel gazeteye verdiği bir röportajında Bosna Hersek'te aldığı eğitim sırasında 2 yıl yemek yemediğini iddia eden Karakoç tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





İzmir'de yaşayan Mustafa Karakoç, yerel gazeteye 'Torbalı'da cin musallat alan büyü bozan tek hoca' diye ilan verdi. Karakoç ilanında, büyü bozma, cin musallatı alma, eşler arası muhabbet, nazar kaldırma, biyoenerji işlerini yaptığını duyurdu. Yarım saat içinde tek seansta bütün ruhsal sıkıntıları hastanın üstünden alabildiğini iddia eden Karakoç, yaptığı işlemlerin din çerçevesinde ve güvenilir olduğunu vurgulayarak asla şer işi yapmadığını ilanda ifade etti. İlanı gören vatandaşlar Karakoç'a sosyal medyadan tepki gösterdi. Gelen tepkiler üzerine Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Karakoç'un evine baskın düzenleyen polis ekipleri cinci hocayı gözaltına aldı. Karakoç polise verdiği ifadesinde kimseden zorla para almadığını gönül rızası bağış kabul ettiğini söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karakoç tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.





VERGİ LEVHALI CİNCİ HOCA



Yerel bir gazeteye verdiği ilanın yanı sıra röportaj veren Karakoç ilginç ifadelerde bulundu. Cin musallatı gibi konularda aldığı eğitimle tedavilere başlamak için vakit kaybetmeden resmi işlemleri başlatarak vergi levhası aldığını röportajında belirten Karakoç, "Ben bu ilmi 10 yılda aldım. 2 sene yemek yemedim. Hayvani ürün yemedim. Sabahlara kadar okumalarla, yurt dışına gidip gelerek çok eziyetler çektim. Torbalı'ya gelince resmi olarak işimi yapmaya başladım. Eğer sıkıntılar varsa tedavi edilmemesi durumunda ilerki zamanlarda çok büyük travmalara neden olur. Eğer bu gelen varlıkların önlemi alınmazsa ailede kafayı yiyen, deliren, intihar girişiminde bulunanlar ortaya çıkar" demesi şaşırttı.