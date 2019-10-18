Yüreğimiz cephedeki mehmetçikle atar

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Suriye Milli Ordusu ile Fırat Nehri'nin doğusundaki terör unsurlarını temizlemek için Suriye'de başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'na ünlü isimler destek mesajları veriyor. atv'de yayımlanan Kim Milyoner Olmak İster'in başarılı sunucusu oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, operasyonla ilgili düşüncelerini dile getirdi. aHaber'e konuşan Kenan İmirzalıoğlu, "Kahraman ordumuz barış için ve sınırlarımızdan terörü uzaklaştırmak için yine cephede. Askerlerimiz özellikle sınır dışına göreve çıktığı zaman kalbimiz hep onlarla atıyor. İstiyoruz ki onların saçının teline zarar gelmesin. Onlar aslanlar gibi orada görevlerini yapsınlar. Sağ salim de yurda dönsünler...Ordu cephedeyse siyaset bitmiştir. Bizim yüreğimiz artık Mehmetçiğimizle atar. Bu da necip Türk milletinin özelliğidir. Dışarıdan bir tehdit unsuru gelince biz tek yumruk olmasını biliriz" dedi. İmirzalıoğlu, Barış Pınarı Harekâtı'na 'işgal' diyenlere de sert tepki gösterdi ve "İşgalci diyenler kendilerinden biliyor işi de o yüzden öyle diyorlar. O onların densizliğidir. Türk ordusu orada barış için, terörü sınırımızdan uzaklaştırmak için var. Onlar kendi yaptıklarını bize yakıştırmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı. MAGAZİN SERVİSİ