Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Günün son dakika haberinde şok detaylar: Emine Bulut cinayetinde katil Fedai Varan’ın mide bulandıran savunması!

Günün haberinde şok detaylar: cinayetinde katil ’ın mide bulandıran savunması!

Eski kocası tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde canice katledilen cinayetinde gelişmesi yaşandı. Davanın bugün görülen karar duruşmasında Emine Bulut'un katili eski koca 'ın "kasten insan öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldığı açıklandı. Peki Emine Bulut cinayetinde yaşanan bu son dakika gelişmesine kadar süreç nasıl ilerledi, neler yaşandı? Aylar önce yaşanan tüm 'yi derinden etkilemiş ve yasa boğmuştu. İşte 18 Ağustos tarihinde yaşanan korkunç olay ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.10.2019 16:29 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 16:29
Günün son dakika haberinde şok detaylar: Emine Bulut cinayetinde katil Fedai Varan’ın mide bulandıran savunması!

18 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşen korkunç cinayette 10 yaşındaki kızının gözü önünde canice öldürülen , tüm 'yi yasa boğmuştu. ile ilgili haberinden şok detaylar ortaya çıktı...

KAMERALAR KAYITTAYKEN KIZININ ÖNÜNDE VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ!

Kırıkkale'de yaşanan olayda isimli kişi 4 yıl önce evliliğini sonlandırdığı eski eşi Emine Bulut ve kızı F.B.B ile buluşmuştu. Emine Bulut ve Fedai Varan arasında çıkan tartışmanın alevlenmesinin ardından Katil Fedai Varan yanında bulundurduğu bıçakla 38 yaşındaki Emine Bulut'u, 10 yaşındaki kızlarının gözü önünde çeşitli yerlerinden bıçakladı. Yaşanan dehşet anları olay anında orada bulunan bir şahıs tarafından videoya çekildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Günün son dakika haberinde şok detaylar: Emine Bulut cinayetinde katil Fedai Varan’ın mide bulandıran savunması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN