Kaplanoğlu’na En İyi Yönetmen ödülü verildi

7. Boğaziçi Film Festivali'nin ödülleri sahiplerini buldu. Beyoğlu Ses Tiyatrosu'nda gerçekleşen kapanış ve ödül gecesinde Burak Çevik'in yönettiği "Aidiyet" adlı filmi ulusal uzun metraj yarışmasında En İyi Film seçilerek 100 bin lira değerindeki Altın Yunus Ödülü'nü aldı. Bağlılık Aslı filminin yönetmeni Semih Kaplanoğlu da En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazandı.

Çok sayıda konuğun katıldığı gecede, Koreli usta yönetmen Kim Ki Duk'a da Onur Ödülü verilirken festivalin uluslararası uzun metraj yarışmasında Ukraynalı yönetmen Nariman Aliyev'in "Yuvaya Dönüş / Homeward" adlı filmi En İyi Film seçildi. Uzun Zaman Önce" filmdeki performansıyla Nihan Dengiz Okutucu En İyi Kadın Oyuncu, "Nuh Tepesi" filmindeki rolüyle Ali Atay En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı.