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'den 'a son dakika ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Genel Müdürlüğü'nden başta olmak üzere yurt genelini ilgilendiren son dakika ve sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ekim ayının bitimine çok az bir süre kala, sıcaklıklar da düşüş gösteriyor. Durum böyle olunca, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı da vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji de, önümüzdeki beş gün için beklediği hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden duyururken, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. MGM ayrıca, İstanbul'da beklenen yağışların tarihini de duyurdu. İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısının detayları ve beş günlük tahmin raporu...

Giriş Tarihi: 29.10.2019 20:40 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 20:40
Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika hava durumu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Kuvvetli yağışlara dikkat! Genel Müdürlüğü, aralarında 'un da bulunduğu birçok il için son dakika ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Ekim ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde, sıcaklıklarda da belirgin ölçüde düşüş yaşanıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havanın etkisini göstermesi, vatandaşları 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırmaya yöneltiyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu resm internet sitesi üzerinden duyuran Meteoroloji, İstanbul ile yurt geneli için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışların görülmesi beklenen tarihi de duyuran MGM; oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi karşısında tedbirli olunmasını istedi.

İSTANBUL'DA YAĞIŞLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Haberimizin detaylarından, beş günlük haritalı tahmin raporu ile beraber Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı hakkında bilgi edinebilir; il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

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Meteoroloji'den İstanbul'a son dakika hava durumu ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! Çok kuvvetli olacak
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