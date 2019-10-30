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Meteoroloji'den uyarı geldi! İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı! İşte son dakika hava durumu!

30.10.2019 | 10:00

Kuvvetli yağışlara dikkat! Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu birçok il için son dakika hava durumu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Ekim ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde, sıcaklıklarda da belirgin ölçüde düşüş yaşanıyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havanın etkisini göstermesi, vatandaşları 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını araştırmaya yöneltiyor. Önümüzdeki beş güne ilişkin hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden duyuran Meteoroloji, İstanbul ile yurt geneli için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışların görülmesi beklenen tarihi de duyuran MGM; oluşabilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi karşısında tedbirli olunmasını istedi.

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