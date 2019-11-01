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kataloğu burada! 31 Ekim Perşembe itibaren A101 Aktüel ürünler kataloğunda teknoloji aletlerinde büyük fırsat!

kataloğu büyük indirim başladı. Her hafta raflarında yer alan fırsatlar tüketicilerine hem ucuz hem de kaliteli ürünler sunan market zinciri için vatandaşlar araştırmalara başladı. Perşembe günü itibariyle A101 Aktüel ürünler yenilenerek müşterilerine fırsatlar sunmaya devam ediyor. Özellikle teknolojik aletlerde yer alan indirimler müşterilerin dikkatini çekiyor. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğu içerisinde neler var? İşte o dev indirim…

Giriş Tarihi: 1.11.2019 09:14 Güncelleme Tarihi: 1.11.2019 09:14
A101 Aktüel ürünler kataloğu burada! 31 Ekim Perşembe itibaren A101 Aktüel ürünler kataloğunda teknoloji aletlerinde büyük fırsat!

Her Perşembe raflarını yenileyerek A101 aktüel ürünler listesini yenileyen ve müşterilerine ekonomik olduğu kadar kaliteli malzemeler sunan market zincirine özellikle bugün vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Türkiye'nin en fazla alışveriş yapılan marketlerinden bir tane olmayı başaran firmanın, 81 ilde 6 binden fazla marketi bulunuyor. Peki, a101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? Her hafta getirdiği birbirinden kalite ürün ile kullanıcıları memnun etmeyi başaran marketin 31 Ekim tarihli kataloğu yayınlandı. Biz de Sabah.com.tr olarak sizler için bu haberi hazırladık…

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2019 YAYINLANDI! 31 EKİM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?

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A101 Aktüel ürünler kataloğu burada! 31 Ekim Perşembe itibaren A101 Aktüel ürünler kataloğunda teknoloji aletlerinde büyük fırsat!
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