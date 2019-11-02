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: Müzik dinleyen oğlunu pompalı tüfekle katletmişti! Cani baba hakkında mahkemeden flaş karar

Bu yılın Şubat ayında Antalya'da yaşanan ve her bir satırı adeta dehşete düşüren cinayete ilişkin gelişmesi yaşandı. 75 yaşındaki Fevzi Sönmez, 40 yaşındaki oğlunu yüksek sesle müzik dinlediği için uyarmış; daha sonra yaşanan tartışmanın akabinde pompalı tüfekle vurmuştu. Oğul Orhan Sönmez, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış ve hayatını kaybetmişti. Edinilen son dakika bilgisine göre, davanın karar duruşmasında 75 yaşındaki Fevzi Sönmez hakkında mahkemeden flaş bir karar çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 2.11.2019 21:00 Güncelleme Tarihi: 2.11.2019 21:02
Son Dakika: Müzik dinleyen oğlunu pompalı tüfekle katletmişti! Cani baba hakkında mahkemeden flaş karar

Beraber yaşadığı oğlunu müzik dinlediği için pompalı tüfekle öldüren 75 yaşındaki cani babadan haberi geldi. İddiaya göre, baba Fevzi Sönmez, yüksek sesten rahatsız olup, oğlunu uyardı. Bunun üzerine baba ve oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fevzi Sönmez evde bulunan pompalı tüfeği alıp, oğluna bir el ateş etti. Karnından vurulan Orhan Sönmez kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralı olan Orhan Sönmez yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

MAHKEMEDEN FLAŞ KARAR!

Edinilen son dakika bilgisine göre, davanın bugün görülen karar duruşmasında mahkemeden cani baba hakkında flaş bir karar çıktı. İşte, detaylar...

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Son Dakika: Müzik dinleyen oğlunu pompalı tüfekle katletmişti! Cani baba hakkında mahkemeden flaş karar
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