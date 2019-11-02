Son Dakika: Müzik dinleyen oğlunu pompalı tüfekle katletmişti! Cani baba hakkında mahkemeden flaş karar

Beraber yaşadığı oğlunu müzik dinlediği için pompalı tüfekle öldüren 75 yaşındaki cani babadan son dakika haberi geldi. İddiaya göre, baba Fevzi Sönmez, yüksek sesten rahatsız olup, oğlunu uyardı. Bunun üzerine baba ve oğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fevzi Sönmez evde bulunan pompalı tüfeği alıp, oğluna bir el ateş etti. Karnından vurulan Orhan Sönmez kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralı olan Orhan Sönmez yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

MAHKEMEDEN FLAŞ KARAR!

Edinilen son dakika bilgisine göre, davanın bugün görülen karar duruşmasında mahkemeden cani baba hakkında flaş bir karar çıktı. İşte, detaylar...