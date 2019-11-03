Son Dakika: Elazığ'da korkutan deprem! - Peş peşe 2 sarsıntı... - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından sürekli güncellenerek kamuoyuyla paylaşılan son depremler listesi verilerine göre Elazığ ve Akdeniz'de 2 son dakika depremi meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Elazığ Sivirice'de yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana gelen 3.9 şiddetindeki deprem merkez üssüne yakın bölgelerdeki vatandaşlarca hissedilerek paniğe neden oldu. Öte yandan Akdeniz - Muğla Dalaman açıklarında yerin 5.0 kilometre derinliğinde 3.2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İşte son dakika deprem gelişmelerine ilişkin tüm detaylar ve güncel son depremler listesi...