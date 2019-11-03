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Son Dakika: 'da korkutan ! - Peş peşe 2 sarsıntı... - ve son depremler listesi...

ve Afet ve Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesi verilerin göre ve 'de korkutan 2 son dakika depremi meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Dairesi Başkanlığı () son depremler listesi verileri bilgilerine göre meydana gelen 2 son dakika depremine ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. İşte tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 3.11.2019 20:50 Güncelleme Tarihi: 3.11.2019 20:50
Son Dakika: Elazığ'da korkutan deprem! - Peş peşe 2 sarsıntı... - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından sürekli güncellenerek kamuoyuyla paylaşılan son depremler listesi verilerine göre Elazığ ve Akdeniz'de 2 son dakika depremi meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre Elazığ Sivirice'de yerin 12.4 kilometre derinliğinde meydana gelen 3.9 şiddetindeki deprem merkez üssüne yakın bölgelerdeki vatandaşlarca hissedilerek paniğe neden oldu. Öte yandan Akdeniz - Muğla Dalaman açıklarında yerin 5.0 kilometre derinliğinde 3.2 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi. İşte son dakika deprem gelişmelerine ilişkin tüm detaylar ve güncel son depremler listesi...

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Son Dakika: Elazığ'da korkutan deprem! - Peş peşe 2 sarsıntı... - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
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