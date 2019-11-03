Rüyada içki içmek ne anlama gelir? Rüyada içki içmek nasıl yorumlanır?

Uykumuzu esnasında gördüğümüz düşler bizlere gerçek yaşantımızda pek çok şeyi işaret etmektedir. Ancak bizler bu düşleri görürken kimilerinde mutlu anlar yaşarken kimilerinde ise tedirginlik duyarız. Bu düşlerde gördüğümüz detayların neleri ifade ettiğini öğrenmek için merak duyar ve bilgiler ararız. Öte yandan rüyada içki görmek ne anlam gelir? sorusu da vatandaşlarca yoğun şekilde araştırılmaya devam ediliyor. Rüyasında içki içmek ile ilgili detaylar görenler arama motorları vasıtasıyla araştırmalarına devam ediyor. Peki rüyada içki içmek ne anlama gelir? İşte rüyada alkol görmek, viski, bira içmek ile ilgili tüm tabirler…

RÜYADA İÇKİ İÇMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada içki içmek, kişinin çok üzüldüğü, moralini bozduğu ve içten içe sürekli kederlenmesine neden olan bazı olaylar yaşadığı ve bu olaylardan duyduğu hem üzüntü hem de kızgınlığı ansızın öfke patlaması şeklinde etrafı ile paylaşacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Bu nedenle de rüyada içki içmek büyük ve üzüntülü aynı zamanda stresli günlerin yani çok da hayırlı olmayan günlerin yaşanacağının habercisi olarak yorumlanmaktadır.

RÜYADA ŞARKI SÖYLEYEREK İÇKİ İÇMEK

Rüyasında içki içtiğini gören kimse Yaşayacağı zorlu ve bir o kadar da sıkıntılı stresli günler yaşayacağına delalet eder. Rüyayı gören kişininbu yaşadığı zorlu ve sıkıntılı günler nedeniyle dışalanacağını ve kınanacağına, dostlarından yardım ve destek alamayacağına bundan dolayı darboğaza girerek maddi ve manvei birçok zarara uğrayacağına delalet eder.

RÜYADA AĞLAYARAK İÇKİ İÇMEK

Rüyasında bu detayı gören her bir kimse için gerçek hayatında hayırlı ve güzel olmayan bir durum veya olayla karşılaşacağı, aşırı şekilde üzüntüye uğrayacağı hatta ağlayacağı, ancak bu nahoş olayın üzerinde zaman geçmesiyle birlikte aslında bu hayırlı olmayan olayın daha güzel ve hayırlı bir olay için yaşandığını öğrenip üzüntü ve kederi bir kenara bırakacağına işaret eder. Rüya alimlerinden bazılarının düşüncesine göre, rüyasında içki içtiğini gören herhangi birisinin temiz kalpli, içi dışı bir, olduğu ancak karşılaşmış olduğu kötü ve nahoş olaylar nedeniyle yanlış yollara saptığını ve yanlış hal ve hareketlerde bulunduğuna işaret eder.

RÜYADA ALKOL İÇMEK

Rüyada alkol içmek detayını gören bir kimse, gerçek hayatında pek de hayırlı olmayan kötü olaylar ile karşılaşarak olumsuz durumlar yaşayacağına delalet eder. Rüyayı gören kişinin çıkmaza gireceğine şaşkınlık içerisinde kalacağına, kararsızlık yaşayacağına ve tüm bunlar yüzünden çevresinde dost olarak görüp bildiği ve kendisine zararı olmayacağına inandığı kişiler tarafından ihanete uğrayacak ve içinden çıkılmaz bir hale düşerek kötü olaylar yaşayacağına işaret eder. Rüyasında alkol içtiğini gören bir kişi yaşadığı tüm bu kötü olay ve durumlar karşısında akıl tutulması yaşayacak, anlam veremediği bu olaylar karşısında kendisi için hayırlı olmayacak, yanlış kararlara imza atacaktır.

RÜYADA SU KENARINDA İÇKİ İÇMEK

Bu rüyayı gören kimsenin etrafında güzel ve hayırlı görünen olay ve durumlar meydana geleceğine, bu tür olay ve durumlara sevdiklerinin de mutlu olacağına ancak kısa bir zaman zarfının ardından bu güzel ve hayırlı gibi görüne olayın insanlara zarar veren, şer dolu olan bir duruma geleceğine ve rüyayı gören kişinin bu şer olaydan sorumlu tutularak sevenleri ve yakın çevresi tarafından hor görülerek dışlanacağına işaret eder.

RÜYADA KENDİ EVİNDE İÇKİ İÇMEK

Rüyasında bu detayı gören bir kimsenin, ailesine yine yakın çevresinde bulunan birisi tarafından zarar verileceği, rüyayı gören kişinin ise ailesine verilen bu zararı olmamış varsayacağı ve bundan dolayı bu rüyayı gören kişinin kazancının bereketli ve bol olmayacağı, işlerin rayından çıkacağına, istediklerinin hiçbirisinin kabul olmayarak yerine gelmeyeceğine delalet eder.





RÜYADA VİSKİ İÇMEK

Rüyasında viski içtiğini gören kişi, olumlu ve rayında giden bir işin veya durumun belli bir zaman zarfından sonra tamamiyle ters bir hale geleceğine tabir edilir. Rüyasında bu detayı gören her bir kimsenin içerisinde bulunduğu bolluk ve konfor ile bolca rahatta olduğu ve lüks bir yaşantısının olduğuna işaret eder. Ancak rüyasında bu detayı gören kimsenin rahatlık, konfor, bolluk ve lüks içerisinde yaşamasının kendisi için pek de olumlu ve hayırlı bir hal almayacağını bu rahatlığın kısa süre sonra biteceğini sıkıntılı ve hayırsız günlerin yakın olduğuna delalet eder. Bu rüyayı gören kişinin gerçek yaşantısında sahip olduğu ün, nam şöhret ve şanın geçerliliğinin olmadığını geçecek olan kısa süre sonra bu halin rüyayı gören kişiye hayırsız durumlar yaşatacağına işaret eder. Bazı rüya bilginlerinin tabirlerine göre rüyada viski içen kişi, kendisini derinden sarsan yoğun üzüntü duyduğu bir olaydan sonra öc almak için canını dişine takarak uğraşacağına ve bu bunda muvaffak olacağına bu durum karşısında sevinç yaşayıp rahatlığa ereceğine ancak daha sonra vicdanın ağır basarak almış olduğu öçten pişmanlık duyacağı şeklinde yorumlanmıştır.

RÜYADA BİRA İÇMEK

Rüyada bira içtiğini gören bir kimse, çevresinde yakın ilişki içerisinde bulunduğu kişilerle beklenmedik anda durum yaşayacağını olayın ansızın gelişeceğine delalet eder. Bu beklenmedik gelişme odukça üzücü bir durum olabileceği gibi sevindirici ve hayırlı bir durum da olabileceğine yorumlanır. Rüyada içilen bira kusuluyorsa, rüyayı gören şahsın beklenmedik bir anda ve oldukça olumsuzi hayırsız bir olayla karşılaşacağına, bu olay karşısında kısıtlı bir süre zarfında kara vermesi gerekeceğine ancak rüya sahibinin bu olay karşısında doğru olmaya bir karar vereceği ve üzgün şekilde pişmanlık yaşayacağına işaret etmektedir.

RÜYADA BİRA İÇERKEN AĞLAMAK

Rüyasında bu detayı gören kimsenin ansızın yakın çevresinde bulunan biri ya da birileri tarafından hıyanet ve ihanet gibi hayırsız durumlarla karşılaşacağı ve rüyayı gören kişinin yakın çevresinden biri tarafından hiç beklemediği bir anda ihanete uğrayacağı, o yakın bulduğu kişiye anlattığı bir sırrının herkese anlatıldığını bundan dolayı rüyayı gören kişinin intikam alma isteğiyle dolacağını, en uygun zamanı bekleyerek arzuladığı intikamını alacak olduğuna delalet eder. Konuya ilişkin rüya alimlerinden bazılarının fikirlerine göre, rüyasında bira içmek ile ilgili detaylar gören kimsenin gerçek hayatında dikkatli ve herşeye hazırlıklı olması gerektiği ve ansızın gelebilecek kötülüklere ve hıyanetlere karşı hassas şeklilde hazır ve temkinli bulunması belirtilmiştir.