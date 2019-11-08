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Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir?

Alemlere rahmet olarak yaratılan Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) doğum gecesi olan Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir? ne? Mevlid Kandili, Peygamber Efendimiz’in dünyayı şereflendirdiği gün olarak İslam alemi için oldukça hayırlı bir gündür. Hz. Muhammed’in (sav) doğumunun yıl dönümü olarak her yıl dua ve ibadet ile geçen bu günde yine eller semaya yükselirken camiler dolup taşacak. Bilindiği üzere Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet adresi üzerinden yayımladığı dini günler takviminde, 2019 Mevlid Kandili’nin bu yıl 8 Kasım Cuma'ya denk geldiğini açıklamıştı. Peki, Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? İşte Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler.

Giriş Tarihi: 8.11.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 8.11.2019 09:29
Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir?

İslam aleminin heyecan içerisinde beklediği mübarek günlerden bir tanesi olan Mevlid Kandili'ne çok az bir süre kaldı. Rebiülevvel ayının on birinci gecesini on ikinciye bağlayan gece, yatsı namazının okunması ile birlikte Kur'an-ı Kerim okunacak, okuyanlar dinlenecek, uygun mekanlarda Kur'an ziyafetleri verilecek. Mevlid Kandili gecesi yapılacak ibadetler bununla sınırlı değil. Tüm İslam alemi bu günü, kılınacak namazlar, edilecek ibadetler ile geçirecek.

Haberimizin ilerleyen sayfasından Mevlid Kandili ibadetleri ve duaları ile ilgili detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

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Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? Mevlid Kandili'nde okunacak dualar ve yapılacak ibadetler nelerdir?
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