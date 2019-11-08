Uzmanlardan siyanür açıklaması: Ya bir cinayet ya da intihar için kullanılıyor

İstanbul Fatih'te dört kardeşin intiharı gündemdeki yerini koruyor. Olayın ardından son derece etkili bir zehir olarak bilinen siyanürü nasıl bulmuş olabilecekleri sorusu sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

"BULUNMASI ZOR DEĞİL"

Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof.Dr. Hamid Hancı'nın Independent Türkçe'ye verdiği bilgiye göre az bir miktarı dahi insanı öldürebilen siyanür bulunması hiç de zor bir madde değil.

"KONTROL ALTINDAKİ KİMYASALLAR ARASINDA DEĞİL"

Üstelik satılması noktasında da hiçbir kısıtlama bulunmuyor.

Görüşlerini yaptığı yazılı bilgilendirme ile kamuoyuyla da paylaşan Hancı bu konuda şu bilgileri veriyor:

"Siyanür, 'Satışı Tehlikeli Kimyasallar'ın Kontrolü Yönetmeliği'ne tabi Değildir. Siyanür gerek satış yerlerinden gerekse internetten perakende olarak kolaylıkla alınabilmektedir. Oysa ki siyanürün madencilik böcek ilacı üretimi v.b gibi sanayi kolları dışında günlük yaşamda kullanımı hemen hemen yok denecek kadar azdır. O zaman neden kolaylıkla satılmaktadır? Acilen tehlikeli kimyasalların kontrolü yönetmeliğine dahil edilmeli ve denetlenmelidir."

"SİYANÜRÜ ALAN YA CİNAYET, YA İNTİHAR YA DA SOKAK HAYVANLARINI ZEHİRLEMEK İÇİN ALIYOR"

Konuyla ilgili Independent Türkçe'nin sorularını cevaplandıran Hancı, siyanür alanlarla ilgili önemli bir iddiada bulundu.

Siyanür günlük yaşamda bir kullanımı olan bir şey değil. Buna rağmen bireysel olarak siyanür alanların bunu ya bir cinayettte ya bir intihar da ya da sokak hayvanlarını zehirlemede kullanıyor. Bu nedenle sıkı denetlenmesi gerekiyor.

"BENZER DURUM MAVİ İSPİRTODA DA YAŞANMIŞTI"

Hancı, siyanürde yaşanan sıkıntının bir benzerinin de yıllar önce "Mavi İspirto"da yaşandığını söyledi.

Benzer durum tarihte yaşanmıştır. Sadece ispirto ocaklarında kullanılabilen içine mavi boya katıldığı için Mavi ispirto adı verilen Metil Alkol ya da Metanol bakkallarda onlarca yıl satılmaya devam etmiş ve alkol bağımlıları ya da kundakçılar tarafından alınarak yasal amaç dışı kullanılmıştır.

Hancı son olarak siyanürün alım maliyetinin diğer kimyasallardan da yüksek olmadığına da dikkat çekerek, kontrollerin arttırılması gerektiğini ifade ediyor.