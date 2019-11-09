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Dehşet iddianamesinde gelişmesi! "Yüz derisini yüzdüm tuvalete attım"

Bahçelievler'de yaşanan dehşet ile ilgili haberi... 'da imam nikahlı eşi Najiha Arabzaı'yı (24) öldürüp yüz derisini yüzen,  parmaklarını ve kulaklarını kesen Zıvar Gol Ravan (28) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede sanık Ravan'a müebbet hapis cezası verilmesi istendi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 9.11.2019 15:25 Güncelleme Tarihi: 9.11.2019 15:37
Dehşet iddianamesinde son dakika gelişmesi! Yüz derisini yüzdüm tuvalete attım

Bahçelievler'de 2 Nisan 2019 tarihinde günlük kiralanan bir dairede, yatağın altında kadın cesedi bulundu. Olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü cesedin 24 yaşındaki Afgan uyruklu Najıha Arabzai'ye ait olduğunu tespit etti. Cinayet büro dedektiflerinin çevredeki güvenlik kayıtlarını incelemesi sonucu, eve taksiyle gelen bir erkeğin büyük bir valiz taşıdığı görüldü. 28 yaşındaki Afgan uyruklu Zivar Gol Ravan, polis ekiplerince yakalandı. Ravan hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

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Dehşet iddianamesinde son dakika gelişmesi! "Yüz derisini yüzdüm tuvalete attım"
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