Dehşet iddianamesinde son dakika gelişmesi! "Yüz derisini yüzdüm tuvalete attım"

İstanbul Bahçelievler'de 2 Nisan 2019 tarihinde günlük kiralanan bir dairede, yatağın altında kadın cesedi bulundu. Olayı soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü cesedin 24 yaşındaki Afgan uyruklu Najıha Arabzai'ye ait olduğunu tespit etti. Cinayet büro dedektiflerinin çevredeki güvenlik kayıtlarını incelemesi sonucu, eve taksiyle gelen bir erkeğin büyük bir valiz taşıdığı görüldü. 28 yaşındaki Afgan uyruklu Zivar Gol Ravan, polis ekiplerince yakalandı. Ravan hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.