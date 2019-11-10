Anıtkabir ziyaret saatleri: 10 Kasım’da Anıtkabir saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesi Anıtkabir ziyaretçi saatleri yoğun olarak araştırılıyor. Atatürk'ün vefat saati 09:05'de bir dakika süren siren sesi eşliğinde saygı duruşuyla anıldığı Anıtkabir töreninde siren sesinin ardından İstiklal Marşı okunup Atatürk anılacak. Peki Anıtkabir 10 Kasım töreni saat kaçta başlayacak?

ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

AÇILIŞ KAPANIŞ 01 Şubat - 14 Mayıs 09:00 16:30 15 Mayıs - 31 Ekim 09:00 17:00 01 Kasım - 31 Ocak 09:00 16:00

ANITKABİR HAKKINDA

Anıtkabir, Türk Kurtuluş Savaşı'nın, inkılapların önderi ve Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ankara Anıttepe'de (eski adıyla Rasattepe) bulunan anıt mezarıdır. Ayrıca dördüncü cumhurbaşkanı Cemal Gürsel de 1966 yılında devrim şehitleri bölümüne defnedilmiştir (6 Kasım 1981 tarihli Devlet Mezarlığı Kanunu'nun 1. maddesinin 2. fıkrası gereğince, 27 Ağustos 1988'de çıkartıldı). 1973'ten beri İsmet İnönü'nün kabri de Anıtkabir'dedir.

Adres: Yücetepe, Akdeniz Cd. No:31, 06570 Çankaya/Ankara