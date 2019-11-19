Pet şişeyi at, fidanı kap

Pendik Belediyesi'ni tarafından gerçekleştirilen ilginç sosyal deneyi vatandaşları şaşırttı. Belediye ekipleri deney için öncelikle pet şişeleri gelişi güzel olarak Gazipaşa Meydanı'na bıraktı. Duyarlı vatandaşların yerdeki pet şişeleri çöp kutularına atmalarıyla birlikte süpürgeci personelin bir anda ortaya çıkıp alkışlayarak tebrik etmeleri ilginç görüntüler oluşturdu. Pet şişeleri çöpe atan vatandaşlara Pendik Belediyesi tarafından bir de fidan hediye edildi. Alkışlarla fidanlarını alan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken sosyal deneyi ilginç ve güzel buldular. Belediye Başkanı Ahmet Cin ise, "Bu tür sosyal deneyleri uzun zamandır yapıyoruz. Sağ olsunlar arkadaşlarımız güzel bir çalışma yaptılar. Vatandaşlarımızın bu konuda ne kadar bilinçli olduğu, duyarlı olduğunu bir kez daha gördük" diyerek pet şişeleri çöp kutusuna atan vatandaşları tebrik etti.

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