Tiyatronun duayen ismi Yıldız Kenter (91) için ilk tören kendi adını taşıyan Kenter Sahnesi'nde düzenlendi. Kenter'in Türk bayrağına sarılan naaşı son kez sahneye çıkarıldı. Törenin sunuculuğunu yapan oyuncu Engin Hepileri, "Hocam merak etmeyin. Salon yine dolu. Replikler bitti, aşk bitti ama aynı senin gibi aşkla tiyatro yapmaya devam edeceğiz..." sözleriyle töreni başlattı. Müşfik Kenter'in eşi Kadriye Kenter ve kızları Elvan Kenter ile Melissa Kenter'in katılıp aileyi temsil ettiği törene Yıldız Kenter'in manevi kızı Esma Uzun da katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törende Haldun Dormen, İzzet Günay, Erdal Özyağcılar, Demet Akbağ, Erkan Can gibi sanat dünyasından birçok isim yer aldı. Bakan Ersoy, "Sözlerin yetersiz olduğu andayız. Tiyatro sahnesi her açıldığında onun sözlerini öğrencilerinde görmeye devam edeceğiz. Onun emanetine bize bıraktıklarına sahip çıkmaya yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu. İlk törenin ardından sevilen oyuncunun naaşı Levent'teki Afet Yolal Camisi'ne taşındı. Yıldız Kenter'in kızı Leyla Tepedelen ile manevi kızı Esma Uzun'un taziyeleri kabul ettiği cenaze törenine çok sayıda tanınmış isim katıldı. Sanatçı Erol Evgin, "Türk tiyatrosu dünya çapında efsane bir sanatçısını yitirdi" dedi. Demek Akbağ, "Türk tiyatrosunda bir devir kapandı" sözleriyle duygularını dile getirdi. Kenter'in dualar ve alkışlar eşliğinde uğurlanan cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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