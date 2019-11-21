Antalya’da tiyatro isyanı

Antamya Büyükşehir Belediyesi'nde geçtiğimiz günlerde sözleşmeleri feshedilen Antalya Şehir Tiyatrosu'nun (AŞT) 48 sanatçı ile AŞT Seyirci Platformu üyeleri belediye önünde toplanarak basın açıklaması yaptı. CHP'li Başkan Muhittin Böcek'e tepki gösteren kalabalık 'Başkanım hani verdiğin sözler', 'Şehir tiyatroları yok edilemez', 'Sanata siyaset karıştırılmamalı', 'Tiyatro hoştur, gerisi boştur' pankartları açtı.

36 YIL SONRA PERDE KAPALI

Tiyatrocular adına açıklama yapan oyuncu Sinem Korola, Eylül ayında açılması gereken AŞT'nin 36 yıllık tarihinde ilk kez perdelerini açamadığını vurguladı. Korola, yönetmelikte şehir tiyatrosu müdürünün tanımının yapılmasına rağmen, buna aykırı şekilde sanat idareciliği konusunda eğitimi veya tecrübesi olmayan bir sağlık teknikerinin bu göreve atandığını öne sürdü.

24 OYUN ÇÖPE ATILDI

Korola, "5 yıldır makine gibi işleyen düzen sebepsiz ve gereksiz yere üretimden ve işleyişten yoksun bırakıldı. 2.4 milyon lira harcanan 24 oyunumuz çöpe atıldı" dedi. AŞT Seyirci Platformu Sözcüsü Gökben Horozoğlu, "İşten çıkartılan sanatçılar ve seyirci topluluğu olarak yapılan haksızlığı protesto etmek için toplandık. Sosyal medyada Change.org' da şehir tiyatrosu kapatılmasın diye imza kampanyası başlattık. Buraya bin 700 imza ile geldik" dedi. Kalabalık, AŞT yönetmenliğinin değiştirilmesine de karşı çıktı.

'ŞOV YAPMAYIN'

Alkışlı protesto Başkan Böcek'i kızdırdı. Böcek, "Şov yapmanın anlamı yok. Belediye çalışanı belediye önünde belediyesini protesto edemez. Siyaset yapamaz, doğum günümü beraber kutlayıp sonrasında siyaset yapmanın anlamı yok" ifadelerini kullandı.