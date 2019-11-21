Son dakika haberi: Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi davasında flaş gelişme! Saldırgan trafik polisinin...

Rize İl Emniye Müdürlüğün'nde makam odasında görüşme esnasında Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından vurularak şehit edilmesi olayında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 11 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen olayın ardından yargılanması süren saldırgan polis memuruna ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. İl Emniyet Müdürü Verdi'ye silahıyla ateş ettikten sonra kendisine müdahale etmeye çalışan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı da yaralayan tutuklu sanık Sarıcaoğlu'yla yeni bir gelişme ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...