Tribünde sevinen 2 hâkime darp

Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda 25 Şubat 2019'da Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında ilginç bir olay yaşandığı ortaya çıktı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi başkanları M.Z.T. ve Ö.G. Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini izlemeye gitti. Fenerbahçe taraftarı olan iki başkan Beşiktaş'ın attığı 3 golü locada sessizce izledi. Maçın bitimine yarım saat kala Fenerbahçe futbol takımı üst üste goller atmaya başlayınca iddiaya göre, iki başkan sevinç gösterisinde bulundu. Bu durumu gören yan locada bulunan dört Beşiktaşlı, el kol hareketleri ile başkanlara sevinmemesi gerektiğini söyledi. Fenerbahçe kısa süre sonra attığı golle eşitliği sağladı.



SEVİNEMEZSİN DAYAĞI

İki başkanı uyaran Beşiktaşlılar bu kez de kendi localarından fırlayarak, 'Burası Beşiktaş'ın stadı, burada sevinemezsiniz' diyerek hakaretlerde bulundu. Ardından İki grup arasında yaşanan tartışma sırasında 35 yaşındaki M.E., başkan M.Z.T'ye yumruk atarak locadan düşürdü.

İki hakim, olayla ilgili polis memurlarına başvurarak şikayetçi oldu. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı M.Z.T'ye yumruk atan kişi ile iki başkana yönelik hakaret içerikli sözler sarf eden üç şahıs gözaltına alındı. Polis, maçtaki olaylarla ilgili taraftarların ifadesini aldı. Hakime yumruk atan M.E., olayı kısmen doğruladı. Daha sonra olay savcılığa intikal etti. Savcılıkça dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi. İki hakim kendilerini darp ederek, hakarette bulunan şahısları affetmedi. Savcılık tarafından 4 Beşiktaş taraftarı hakkında hakaret ve yaralama suçlarından dava açıldı. Şüpheliler ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

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