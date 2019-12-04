Usta, Anadolu turnesinde

BUGÜN NELER OLDU

EKMEK Teknesi, Deli Yürek gibi dizilerle tanınan oyuncu Ahmet Yenilmez'in yazıp yönettiği 2. Abdülhamid Han'ın hayatını konu alan Usta adlı tiyatro oyunu Nevşehir'de sahnelendi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, NEVÜ Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın, şehzadelik döneminden hayatının son günlerine kadar olan sürecin anlatıldığı oyun beğeniyle izlendi. Herkese Abdülhamit gerçeğini anlatmaya çalıştıklarını ifade eden Ahmet Yenilmez şöyle konuştu: "Dünya siyasetinde İslam dünyasında Türkiye siyasetinde Abdülhamid gerçeği var. Ancak bunun gerçek değerinin bilinmediğini fark ettim. O yüzden geçen yıl 81 vilayet 100 nokta parolasıyla yola çıktık. Bu sezonda gittiğimiz yerlere tekrar gidiyoruz, bu kez ilçelerde de sahneye koyuyoruz oyunu. Örneğin Çorum'a 96 yıllık cumhuriyet tarihinde ilk defa tiyatro oynayan biz olduk. Buna çok şaşırdım."