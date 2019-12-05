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Annenin isyanı

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.12.2019
Annenin takım elbise isyanı
Kayseri'de, 7 Ekim'de Mustafa Çay (35), Kocasinan ilçesinde 1 hafta önce uzaklaştırma kararı alan eşi Cevahir Çay'ı (31) bıçaklayarak öldürdü. Mustafa Çay dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Kayseri Adalet Sarayı 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Çay, Cevahir Çay'ın annesi Saniye Akyürek ile babası Rıfat Akyürek, görgü tanıkları ve avukatlar hazır bulundu. Akyürek, Mustafa Çay'ı mahkeme salonunda takım elbiseyle görünce, "Bir de damat gibi takım elbise giydirmişler" diyerek sinir krizi geçirdi.
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Annenin takım elbise isyanı
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