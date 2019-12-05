Ceren Özdemir’in katili tam bir suç makinesi

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye dün hayatının baharında yaşamdan koparılan Ordulu balerin Ceren'e ağladı. Henüz 20 yaşında, sabıkalı bir cezaevi firarisi tarafından katledilen Ceren, daha 7 yaşındayken balerin olmak istiyordu. Bir otelde çalışan baba Yılmaz Özdemir kızının bu hayali için tüm imkânlarını seferber etti. Emekli hemşire olan anne Gülfer Özdemir de kızını her zaman destekledi.Ceren, bale tutkusuyla Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü'nü kazandı. 3. sınıf öğrencesi Ceren bir sanat evinde, "Güzellerim, meleklerim" dediği küçük kız çocuklarına bale eğitimi veriyordu. Önceki akşam evinin kapı girişinde, cezaevi firarisi bir sapığın saldırısında göğsüne ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle yaşamını yitirdi.Cinayetin detayları dün gün yüzüne çıktı. Ceren, annesini arayıp çorba yapmasını istemişti. Ardından Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evine kadar yaklaşık 2.5 kilometre yürüdü. Saat 19.30 sıralarında sokağa girdiğinde ablası Gizem'i arayıp apartmanın giriş anahtarını aşağı atmasını söyledi. Ceren, tam içeriye girdiği sırada arkasından gelen şahıs bıçakla saldırdı. Kardeşinin çığlıkları üzerine aşağı inen abla Gizem, korkunç manzarayla karşılaştı. Ağır yaralı halde apar topar hastaneye kaldırılan talihsiz kız ameliyata alındı ancak kurtarılamadı. Abla Gizem, "Katili gördüm, kardeşimin çığlıklarını duydum" diyerek polislere 40 yaşlarındaki zanlıyı tarif etti. Ordu Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri özel ekip kurup katil zanlısının peşine düştü. Ceren'in cep telefonu ve yürüdüğü güzergahtaki güvenlik kameraları incelemeye alındı.Polis kısa sürede katil zanlısı Özgür A.'nın ismine (35) ulaştı. Zanlı bir başka kadını taciz ettiği gerekçesiyle şikayet edilince otogar civarında yakalandı. Bu sırada iki polisi de bıçakla yaralayan zanlı çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi. Polis sorgusunda cinayeti itiraf eden Özgür A.'nın 12 suç kaydının olduğu, 14 yıl önce de Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayetten 2005'te tutuklanan Özgür A.'nın 2018'de Rize Kalkandere Yarı Açık Cezaevi'ne nakledildiği, ancak teslim olmayarak Ordu'da bir hırsızlık olayına karıştığı ve aynı şehirde konulduğu cezaevinden 1 Aralık'ta firar ettiği öğrenildi.Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Katilin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olarak sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.Ceren Özdemir dün sevenleri tarafından sonsuzluğa uğurlandı. İlk tören üniversitede düzenlendi. Babası Yılmaz Özdemir, anne Gülfer, abla Gizem ayakta durmakta güçlük çekti. Ablası, kardeşinin kapüşonlu hırkasını bir an olsun elinden bırakmadı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan da aileyi yalnız bırakmadı. Anne Özdemir, "Benim yavrum melekti. Hiç kimseye kıyamazdı. Karıncayı bile incitmezdi. Beni de çağır toprağın altında ben senin yanında dururum yavrum" sözleriyle feryat ettiArdından Özdemir için Ulubey ilçesinde Kumanlar Mahallesi Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Anne Özdemir, "Kızımın hiçbir şeyden haberi yoktu, gafil avladılar. Gelin mi oldun kuzum?" diyerek ağıt yaktı. Ceren, cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.