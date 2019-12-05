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’de fuhuş operasyonunda 4 kadın yakalandı

’ın ilçesinde fuhuş operasyonunda 3’ü yabancı uyruklu olmak üzere 4 kadın yakalandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.12.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 5.12.2019 10:06
Çerkezköy’de fuhuş operasyonunda 4 kadın yakalandı

Çerkezköy'e bağlı Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 2. katında 3 kadının fuhuş yaptığı iddiası üzerine polis ekiplerince bölgede fiziki takip yapıldı. Daha sonra polis ekiplerince yapılan baskında Z.A., B.L. ve A.G. isimli 3 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

PARA VE TELEFONLAR DA ELE GEÇİRİLDİ

Yabancı kadınların alınan ifadeleri doğrultusunda bu kadınları getirip fuhuş yaptırdığı iddia edilen G.K. isimli 4. kadın da yakalandı. Kadınların kazandıkları paralar ve müşteri bulmak için kullandıkları telefonlar da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası G.K. isimli kadının adliyeye sevk edileceği öğrenilirken; Z.A., B.L. ve A.G. ise sınır dışı edilecek.

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Çerkezköy’de fuhuş operasyonunda 4 kadın yakalandı
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