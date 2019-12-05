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Restoranda çantasından 750 lira çalınan kadın: Son paramdı

'da, öğle yemeği için restorana giren 'ın (21) elini yıkamaya giderken, masada bıraktığı çantasındaki 750 lira çalındı. Maaşından kalan son para olduğunu belirten Avaz, "Borcumu ödeyecektim. Çocuğuma bez alacaktım" diyerek, gözyaşı döktü. Paranın çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 5.12.2019 14:24

Antalya'daki firmada satış temsilcisi olarak çalışan Ebru Avaz, öğle yemeği için restorana gitti. Çantasını masada bırakıp, elini yıkamaya giden Avaz, döndüğünde içindeki 750 liranın olmadığını fark etti. Gözyaşı döken Avaz, polisi arayarak, yardım istedi. Restorana gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Masadaki çantanın içinden parayı alan hırsızın, bu sırada kameraya baktığı anlar görüntülere yansıdı.
Görüntülere göre, hırsızın, parayı çaldıktan sonra cüzdanı yerine koyduğunu ve rahat tavırlar sergilediğini belirten Ebru Avaz, "O benim maaşımdan kalan son paramdı. Geri getirsin. Borcumu ödeyecektim. Çocuğuma bez alacaktım. 1 ayı nasıl geçineceğimi bilmiyorum. Başka param yok. Çok üzgünüm. Allah onun cezasını versin. Başka hiçbir şey demiyorum" diyerek, gözyaşı döktü.
Polis, eşkalini belirlediği hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

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Restoranda çantasından 750 lira çalınan kadın: Son paramdı
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