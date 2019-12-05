Antalya'da hırsız kurbanı olan genç kız böyle gözyaşı döktü "O benim son paramdı"
Antalya'da öğle yemeği için restorana gelen Ebru Avaz'ın (21) lavaboya giderken masada bıraktığı çantasındaki 750 lira çalındı. 750 liranın maaşından kalan son para olduğunu belirten Avaz, Borcumu ödeyecektim. Allah cezasını versin diyerek gözyaşı döktü. Hırsızın, parayı çalarken güvenlik kamerasına baktığı da görüntülere yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:35
Kişiye özel bıçaksız lazer cerrahisi 05.12.2019 | 16:03
04:57
00:46
03:20
00:52
03:06
Düdüklü tencere ve mikrodalga fırınlara dikkat 05.12.2019 | 14:32
03:26
Ceren Özdemir cinayeti zanlısı cani mahkemede! 05.12.2019 | 14:24
02:10:46
00:19
Otizmli çocuktan rahatsız olan komşu bıçakla kapıya dayandı 05.12.2019 | 14:05
01:06
Kocaeli'de dev türbin kanadını taşıyan TIR'ın devrilme anı kamerada 05.12.2019 | 14:02
04:57
05:14
"Çocuklar ölmesin" diye çocuklarıyla yol kapattılar 05.12.2019 | 11:44
00:49
Dizi seti olacak diyerek kiraladıkları evi zehir serasına çevirdiler! 05.12.2019 | 12:13
02:40
Ceren Özdemir'in katil zanlısı adiliyede 05.12.2019 | 12:06
04:10
00:36
Düğün salonlarına dadanan sahte garson düğün sahiplerinden bahşiş topluyor 05.12.2019 | 11:29
01:17
Kaçırılıp 3 gün boyunca istismar edildi 05.12.2019 | 11:09
00:54
İstanbul'da okul servisi devrildi: 3 yaralı 05.12.2019 | 10:49
02:33
Türkiye'nin ilk AIKIDO eğitmeni 05.12.2019 | 10:31
00:36
Düğün salonlarına dadanan sahte garsonun bahşiş topladığı anlar kamerada 05.12.2019 | 09:42